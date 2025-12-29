|
Арест за слив интимного видео: в Аджарии задержан мужчина
29.12.2025 18:29
Прокуратура Грузии задержала одного человека по делу о незаконном получении, хранении и распространении тайны личной жизни.
Как сообщает прокуратура Аджарии, в ходе расследования установлено, что обвиняемый в период совместного проживания незаконно получил и хранил видеозапись, отражающую личную жизнь своей супруги. Согласно материалам дела, позже он переслал это видео третьему лицу через социальные сети.
Задержанному предъявлено обвинение по статье 157¹, части первой Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за незаконное получение, хранение и распространение сведений, составляющих тайну личной жизни. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
По решению суда в отношении обвиняемого уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
