Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин России


29.12.2025   18:38


Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин России, который подозревается в похищениях людей и отъеме их имущества в 2022 году в Алма-Ате.

«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального центра (НЦБ) Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Грузии экстрадирован гражданин России, причастный к совершению тяжких преступлений», — заявили в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, «он подозревается в том, что в 2022 году в городе Алматы принимал участие в совершении похищений граждан и насильственном завладении их имуществом».

Подозреваемый в сентябре был задержан в Грузии.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна