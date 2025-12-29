Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин России

29.12.2025 18:38





Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин России, который подозревается в похищениях людей и отъеме их имущества в 2022 году в Алма-Ате.



«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального центра (НЦБ) Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Грузии экстрадирован гражданин России, причастный к совершению тяжких преступлений», — заявили в надзорном ведомстве.



По данным Генпрокуратуры, «он подозревается в том, что в 2022 году в городе Алматы принимал участие в совершении похищений граждан и насильственном завладении их имуществом».



Подозреваемый в сентябре был задержан в Грузии.



Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





