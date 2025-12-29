|
Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин России
29.12.2025 18:38
Из Грузии в Казахстан экстрадирован гражданин России, который подозревается в похищениях людей и отъеме их имущества в 2022 году в Алма-Ате.
«Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Национального центра (НЦБ) Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Грузии экстрадирован гражданин России, причастный к совершению тяжких преступлений», — заявили в надзорном ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, «он подозревается в том, что в 2022 году в городе Алматы принимал участие в совершении похищений граждан и насильственном завладении их имуществом».
Подозреваемый в сентябре был задержан в Грузии.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
