Саакашвили призывает Иванишвили освободить на Новый год молодых людей, задержанных в ходе протеста


29.12.2025   19:18


Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал учредителя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили в связи с празднованием Нового года освободить из тюрем всех задержанных в ходе акций протеста.

Послание размещено на его странице в Фейсбук.

«Призываю Иванишвили освободить на Новый год молодых людей, задержанных в ходе протеста.

Эти люди отказываются писать запрос на помилование, как тема для торга они негодны, и для вас их освобождение тоже будет разумным, может, этим вы хоть немного сможете охладить гнев народа», - пишет Саакашвили.


