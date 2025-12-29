Саакашвили призывает Иванишвили освободить на Новый год молодых людей, задержанных в ходе протеста

29.12.2025 19:18





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал учредителя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили в связи с празднованием Нового года освободить из тюрем всех задержанных в ходе акций протеста.



Послание размещено на его странице в Фейсбук.



«Призываю Иванишвили освободить на Новый год молодых людей, задержанных в ходе протеста.



Эти люди отказываются писать запрос на помилование, как тема для торга они негодны, и для вас их освобождение тоже будет разумным, может, этим вы хоть немного сможете охладить гнев народа», - пишет Саакашвили.





