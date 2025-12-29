Россия готовит удары по государственным зданиям в Киеве, - Зеленский

29.12.2025 22:23





Российская Федерация готовит почву для нанесения ударов по государственным зданиям в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.



В частности, глава государства ответил на вопрос журналистов о том, как он может прокомментировать заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы "дроновую атаку" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае и на российские угрозы нанесения ударов по соответствующим украинским объектам.



"Очередная ложь Российской Федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для "русских" - если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, - для них это провал. Потому что они не хотят закончить эту войну. Способны закончить ее только через давление на них. Ну, и искали, я уверен, в этом, искали причины", - сказал Зеленский.



Как добавил президент Украины, он, честно говоря, еще вчера ожидал подобную риторику с российской стороны.



"Видите, они идут дальше. Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары, наверное, по столице и, наверное, по государственным зданиям", - убежден президент.



Он напомнил, что уже подобное было в сентябре, когда произошел ракетный удар по зданию Кабинета Министров Украины.



"Поэтому надо быть сейчас всем внимательными, всем абсолютно. Может быть нанесен удар по столице. Тем более, что этот человек - если можно говорить и называть это человеком - сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают", - добавил Зеленский.



Президент Украины выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу и его команде, а также европейским партнерам "надо включиться и соответствующую провести работу с людьми, о которых еще вчера говорили, что они очень хотят закончить войну".



Обновлено в 18:06. Как добавил Зеленский в Telegram, эти очень опасные заявления со стороны России очевидно направлены на срыв всех достижений украинской совместной работы с командой президента Трампа.



"Мы работаем вместе, чтобы приблизить мир", - отметил президент.



По мнению Зеленского, эту очевидно фейковую историю россияне придумали для того, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны.



"Типичная лживая тактика россиян. Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает", - подчеркнул Зеленский.



Президент отметил, что важно, чтобы мир сейчас не молчал. Он подчеркнул, что нужно сделать все возможное, чтобы россияне не сорвали движение к миру.



РФ обвинила Украину в атаке на резиденцию Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, российские СМИ распространили заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что ВСУ якобы в ночь на 29 декабря предприняли попытку атаковать государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области (Валдай).



По словам Лаврова, всего российские военные уничтожили 91 дрон, а информации о пострадавших и ущербе не поступало. Лавров утверждает, что Россия не намерена после этого выходить из мирного процесса, однако он добавил, что "ВС РФ уже определили время и объекты для ответного удара".





