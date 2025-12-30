Ираклий Кобахидзе провел прощальную встречу с послом Ирана

30.12.2025 13:08





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран Махмудом Адибом.



Как сообщает администрация правительства, глава правительства Грузии поблагодарил дипломата за плодотворную деятельность в стране и вклад в развитие двусторонних отношений, а также пожелал ему успехов в дальнейшей работе.



В ходе встречи было ещё раз отмечено, что Грузия последовательно поддерживает сохранение мира и стабильности на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.







