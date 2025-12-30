Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ираклий Кобахидзе провел прощальную встречу с послом Ирана


30.12.2025   13:08


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провёл прощальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран Махмудом Адибом.

Как сообщает администрация правительства, глава правительства Грузии поблагодарил дипломата за плодотворную деятельность в стране и вклад в развитие двусторонних отношений, а также пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

В ходе встречи было ещё раз отмечено, что Грузия последовательно поддерживает сохранение мира и стабильности на Ближнем Востоке и на Южном Кавказе.


