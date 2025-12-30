Департамент миграции выдворил из Грузии 63 иностранных гражданина

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел, в тесной координации с соответствующими подразделениями ведомства, за последние дни выдворили из Грузии 63 иностранных граждан.



По информации МВД, в текущем году общее число лиц, выдворенных из Грузии, составило 1302 человека.



«В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Китая, России, Нигерии, Туркменистана, Иордании, Ирака, Пакистана, Египта, Казахстана, Азербайджана, Бурунди, Замбии, Саудовской Аравии и Судана — всего 63 человека.



В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.



Департамент миграции Министерства внутренних дел Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. В его компетенцию входит выявление иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований, и осуществление их выдворения из страны путём интенсивного миграционного контроля и других специальных мероприятий», — говорится в информации, распространённой МВД.







