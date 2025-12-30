В 2025 году из Грузии были выдворены более 1300 иностранцев

В 2025 году Грузия выдворила рекордное количество иностранных граждан за нарушение миграционного законодательства – более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.



За последние дни из Грузии депортировали 63 нелегальных мигранта, среди которых граждане Турции, Индии, Китая, России, Нигерии, Туркменистана, Иордании, Ирака, Пакистана, Египта, Казахстана, Азербайджана, Бурунди, Замбии, Саудовской Аравии и Судана.



Всем депортированным запрещен повторный въезд на территорию страны.



Число выдворений существенно превышает совокупные показатели последних пяти лет. Для сравнения, за весь 2024 год из Грузии выслали всего 363 иностранных гражданина.



Премьер Ираклий Кобахидзе недавно сообщил, что планку депортаций поднимут до 3,5 тыс. человек в год.



Правительство «Грузинской мечты» проводит активную политику по борьбе с нелегальной миграцией. На 13-м году ее пребывания у власти были ужесточены нормы миграционного законодательства: упрощены процедуры депортации, обысков мест проживания и работы иностранцев, а также усилена ответственность за административные нарушения со стороны легальных мигрантов, вплоть до выдворения из страны.



С марта 2026 года в Грузии вступит в силу обязательное требование получения разрешения на работу для всех иностранных граждан, включая наемных сотрудников и индивидуальных предпринимателей.



