Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией


30.12.2025   14:20


Латвия завершила строительство 280-километрового ограждения на границе с Россией. По информации СМИ, строительство длилось несколько лет и стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны в сфере национальной безопасности.

По их информации, общий бюджет инфраструктурного проекта составил 166 миллионов евро, в строительстве участвовали шесть подрядчиков.

Как известно, в следующем году дополнительно будет инвестировано ещё 20 миллионов евро в развитие патрульной инфраструктуры и технических средств контроля.

Ожидается, что завершение этих работ состоится к концу 2026 года.

Для справки: Латвия завершила строительство почти 145-километрового ограждения на границе с Беларусью летом 2024 года.


