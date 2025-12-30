|
Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией
30.12.2025 14:20
Латвия завершила строительство 280-километрового ограждения на границе с Россией. По информации СМИ, строительство длилось несколько лет и стало одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны в сфере национальной безопасности.
По их информации, общий бюджет инфраструктурного проекта составил 166 миллионов евро, в строительстве участвовали шесть подрядчиков.
Как известно, в следующем году дополнительно будет инвестировано ещё 20 миллионов евро в развитие патрульной инфраструктуры и технических средств контроля.
Ожидается, что завершение этих работ состоится к концу 2026 года.
Для справки: Латвия завершила строительство почти 145-километрового ограждения на границе с Беларусью летом 2024 года.
