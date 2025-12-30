|
К Бачо Ахалая не пускают Ани Надареишвили в качестве адвоката
30.12.2025 17:55
В тюрьме все права Бачо ограничили, включая телефонные звонки, письма, свидание , - об этом в соцсети написала жена бывшего министра обороны Бачо Ахалая Ани Надареишвили.
Как отмечает Ани Надареишвили, она пыталась войти к нему как адвокат, но ее не пустили.
«В тюрьме все права Бачо ограничили, включая телефонные звонки, письма, свидание... Я снова попыталась зайти в качестве его адвоката, но меня не пустили», - пишет Надареишвили.
Для справки, в качестве меры пресечения для Бачо Ахалая суд избрал содержание под стражей. В связи с событиями 4 октября в Тбилиси ему было предъявлено обвинение по статье 225-й, часть первая – организация и руководство групповым насилием, за что в качестве наказания предусмотрено до 9 лет лишения свободы.
