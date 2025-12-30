Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

К Бачо Ахалая не пускают Ани Надареишвили в качестве адвоката


30.12.2025   17:55


В тюрьме все права Бачо ограничили, включая телефонные звонки, письма, свидание , - об этом в соцсети написала жена бывшего министра обороны Бачо Ахалая Ани Надареишвили.

Как отмечает Ани Надареишвили, она пыталась войти к нему как адвокат, но ее не пустили.

«В тюрьме все права Бачо ограничили, включая телефонные звонки, письма, свидание... Я снова попыталась зайти в качестве его адвоката, но меня не пустили», - пишет Надареишвили.

Для справки, в качестве меры пресечения для Бачо Ахалая суд избрал содержание под стражей. В связи с событиями 4 октября в Тбилиси ему было предъявлено обвинение по статье 225-й, часть первая – организация и руководство групповым насилием, за что в качестве наказания предусмотрено до 9 лет лишения свободы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна