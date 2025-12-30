Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Бывший замглавы Минрегиона вышел под залог в полмиллиона лари


30.12.2025   17:58


Заключение бывшему заместителю министра регионального развития и инфраструктуры Кобе Габуния заменено залогом, соответственно, он был освобожден из зала суда. Об этом стало известно «Интерпрессньюс».

Решение принял судья Тбилисского городского суда Арсен Калатозишвили. Согласно решению судьи, на Габуния возложено внесение залога в размере полумиллиона лари.

Для справки, бывший заместитель министра регионального развития и инфраструктуры Коба Габуния был задержан Министерством финансов и Службой государственной безопасности 30 октября. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями.


