Экс-генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе избрано заключение заочно
30.12.2025 18:02
В качестве меры пресечения бывшему генеральному прокурору Отару Романову-Парцхаладзе, обвиняемому в организации умышленного убийства по заказу Левана Джангвеладзе, заочно избрано заключение.
Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе.
Обвиняемый, бывший генеральный прокурор, не присутствовал на судебном заседании, так как находится в России.
Отар Романов-Парцхаладзе не признает предъявленные обвинения.
Для справки, Отару Романову-Парцхаладзе предъявлено обвинение по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. В частности, предъявлено обвинение по подпункту «н» статьи 25/109 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает организацию умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочно.
