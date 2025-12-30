Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Экс-генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе избрано заключение заочно


30.12.2025   18:02


В качестве меры пресечения бывшему генеральному прокурору Отару Романову-Парцхаладзе, обвиняемому в организации умышленного убийства по заказу Левана Джангвеладзе, заочно избрано заключение.

Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе.

Обвиняемый, бывший генеральный прокурор, не присутствовал на судебном заседании, так как находится в России.

Отар Романов-Парцхаладзе не признает предъявленные обвинения.

Для справки, Отару Романову-Парцхаладзе предъявлено обвинение по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. В частности, предъявлено обвинение по подпункту «н» статьи 25/109 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает организацию умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочно.


