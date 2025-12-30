Экс-генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе избрано заключение заочно

В качестве меры пресечения бывшему генеральному прокурору Отару Романову-Парцхаладзе, обвиняемому в организации умышленного убийства по заказу Левана Джангвеладзе, заочно избрано заключение.



Решение вынесла судья Тбилисского городского суда Эка Барбакадзе.



Обвиняемый, бывший генеральный прокурор, не присутствовал на судебном заседании, так как находится в России.



Отар Романов-Парцхаладзе не признает предъявленные обвинения.



Для справки, Отару Романову-Парцхаладзе предъявлено обвинение по делу об убийстве бизнесмена Левана Джангвеладзе. В частности, предъявлено обвинение по подпункту «н» статьи 25/109 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает организацию умышленного убийства по заказу и из корыстных побуждений. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочно.





