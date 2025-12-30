Минздрав профинансирует лечение врождённых пороков сердца у детей в Женевском университетском госпитале

30.12.2025 19:33





Минздрав Грузии готов при необходимости профинансировать лечение врождённых пороков сердца у детей в Женевском университетском госпитале. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.



По информации ведомства, с 2026 года в рамках государственной программы «Реферальные услуги» будут финансироваться операции, проведение которых на данном этапе невозможно в Грузии и которые рекомендованы к выполнению за рубежом соответствующей медицинской комиссией и профильными специалистами.



«Лечение будет обеспечено в Женевском университетском госпитале с использованием современной высокотехнологичной аппаратуры и при участии медицинского персонала соответствующей квалификации.



В связи с этим, министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе встретился с работающим в Швейцарии детским кардиохирургом, медицинским руководителем детской кардиохирургии Женевского университетского госпиталя Торнике Солокашвили. На встрече стороны обсудили значение усиления международного сотрудничества в сфере детской кардиохирургии, современные подходы к лечению сложных врождённых пороков сердца, а также возможности, связанные с доступностью высококвалифицированного лечения за рубежом.



Было отмечено, что вовлечённость Министерства здравоохранения в «Конвенцию по детской кардиохирургии» существенно расширила географию программы и сделала услугу доступной для детей до 18 лет, зарегистрированных по всей стране. На встрече также подчеркнули, что данную программу с 2022 года успешно реализует мэрия Тбилиси, и она распространяется на лиц до 18 лет, зарегистрированных в столице. Эта успешная практика послужила основой для дальнейшего расширения программы на всю страну.



Стороны также обсудили перспективы будущего сотрудничества, обмен опытом и шаги, направленные на содействие развитию услуг в сфере педиатрической кардиохирургии. Во встрече принимала участие заместитель министра здравоохранения Ирина Цакадзе», — говорится в информации, распространённой Министерством здравоохранения.





