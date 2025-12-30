Медицинский директор больницы им. Иашвили: в стране циркулируют 3 варианта вируса гриппа

В настоящее время циркулируют три различных варианта вируса гриппа. Наибольшая доля – 65%, приходится на так называемый «гонконгский грипп». За месяц вдвое увеличилось количество детей, обращающихся в департамент респираторной медицины. Во многих случаях причиной обращения является пневмония, заявил в интервью информационному интернет-агентству Interpressnews медицинский директор Детской центральной больницы имени Иашвили, профессор Иванэ Чхаидзе.



«В настоящее время в стране циркулируют три различных варианта вируса гриппа: наибольшая доля – 65% — H3N2, так называемый «гонконгский грипп», второй – H1N1, или «свиной грипп», и 1% — грипп типа B. Против всех трёх типов вируса в вакцине, которая использовалась в стране и содержала четыре компонента, были соответствующие составляющие. В этом плане имеется полное совпадение.



В прошлом году такое количество случаев гриппа было зафиксировано в феврале, сейчас же грипп стал доминирующим вирусом значительно раньше. Такое раннее распространение отмечается во многих странах мира. Причиной является так называемый гонконгский вирус, который в июне претерпел мутации, что позволило ему легко передаваться.



Грипп – это вирус, против которого существуют эффективные противовирусные препараты для групп риска. Лечение противовирусными средствами необходимо начинать как можно раньше, в первые 48 часов оно обладает очень высокой эффективностью.



Что касается нашей клиники, уже более месяца вдвое увеличилось число детей, обращающихся в департамент респираторной медицины. Этот департамент является единственным в стране, который занимается случаями острых заболеваний дыхательных путей. Во многих случаях причиной обращений являются осложнения гриппа в виде воспаления лёгких.



Хочу обратиться к родителям детей до 5 лет: не ждите 3–4 дня высокой температуры. С первого же дня, когда у ребёнка высокая температура, сильная головная боль, боль в горле, ломота в суставах и отказ от еды, сразу же поставьте в известность семейного врача, чтобы он решил, требуется ли госпитализация и начало противовирусной терапии», — отметил Иванэ Чхаидзе.



