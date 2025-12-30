Власти Грузии обменяются недвижимостью с IBSU для строительства нового стадиона в Тбилиси

Правительство Грузии и Международный черноморский университет (IBSU) обменяются недвижимостью в рамках подготовки к строительству новой главной спортивной арены столицы.



Согласно указу премьера Ираклия Кобахидзе от 18 декабря, IBSU получит участок площадью около 9 тыс. кв. метров с зданием на проспекте Кетеван Дедопали – это нефункционирующий седьмой корпус Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили. В обмен IBSU передаст государству свой строящийся кампус на Кахетинском шоссе площадью 101 тыс. кв. метров, доплатив 44,5 тыс. лари, чтобы компенсировать разницу в стоимости недвижимости.



Ранее правительство также распорядилось о начале экспроприации имущества четырех физических лиц и одной компании. Договориться об обмене или продаже с ними не удалось.



В правительстве обещали завершить строительство новой арены к концу 2028 года. Однако, тендер стоимостью 876 млн лари приостановили 25 ноября 2025 года, а позже проект исключили из бюджета на 2026 год.



Стадион должен расположиться на пересечении Кахетинского шоссе и улицы Европы, менее чем в трех километрах от аэропорта Тбилиси. Планируется создание новых транспортных узлов для удобного доступа к арене из разных районов города.



На данный момент главным стадионом столицы остается «Динамо-Арена» вместимостью около 55 тыс. зрителей. Первый ярус арены построен в 1930-е годы, второй – в 1978 году. С 2011 года стадион находится в аренде у директора футбольного клуба «Динамо-Тбилиси» Романа Пипия на 49 лет. Летом 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе назвал арену «амортизированной», отметив, что часть трибун требует ремонта, из-за чего вместимость снизилась примерно на 25%, а некоторые матчи УЕФА проводились на стадионе имени Михаила Месхи.





