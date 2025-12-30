Мэр Тбилиси вместе с супругой поздравили детей из фонда монаха Андрия с наступлением Нового года

«Самая большая радость и подарок, которые может принести нам Новый год, — это благополучие каждого из вас. Желаю вам здоровья и счастливого детства», — такими словами мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил подопечных Фонда имени монаха Андрия с наступающим Новым годом.



Мэр столицы вместе с супругой Ануки Арешидзе осмотрел инфраструктуру фонда, а также пространства, адаптированные для реабилитации детей, и вручил малышам новогодние подарки.



«Гостей принимала основатель фонда, матушка Тинатин. Каха Каладзе пообещал Фонду имени монаха Андрия максимальную поддержку, а представители организации избрали Ануки Арешидзе послом «доброй воли» фонда.



Фонд имени монаха Андрия на безвозмездной основе помогает детям, больным лейкемией и солидными опухолями, в лечении и реабилитации. В настоящее время благотворительная организация заботится о 42 детях, среди которых есть и дети с оккупированных территорий», — говорится в информации, распространённой мэрией Тбилиси.





