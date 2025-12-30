|
|
|
Мэр Тбилиси вместе с супругой поздравили детей из фонда монаха Андрия с наступлением Нового года
30.12.2025 21:52
«Самая большая радость и подарок, которые может принести нам Новый год, — это благополучие каждого из вас. Желаю вам здоровья и счастливого детства», — такими словами мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравил подопечных Фонда имени монаха Андрия с наступающим Новым годом.
Мэр столицы вместе с супругой Ануки Арешидзе осмотрел инфраструктуру фонда, а также пространства, адаптированные для реабилитации детей, и вручил малышам новогодние подарки.
«Гостей принимала основатель фонда, матушка Тинатин. Каха Каладзе пообещал Фонду имени монаха Андрия максимальную поддержку, а представители организации избрали Ануки Арешидзе послом «доброй воли» фонда.
Фонд имени монаха Андрия на безвозмездной основе помогает детям, больным лейкемией и солидными опухолями, в лечении и реабилитации. В настоящее время благотворительная организация заботится о 42 детях, среди которых есть и дети с оккупированных территорий», — говорится в информации, распространённой мэрией Тбилиси.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна