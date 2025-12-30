Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Деканоидзе: Большая часть моих друзей и коллег, которые не совершили ничего плохого, включая Элене Хоштария, сегодня в тюрьме


30.12.2025   23:04


У нас есть криминалы прокуроры, премьер-министры, грабители грузинского народа во власти, а также лучшая часть этой страны в тюрьме. Вот так мы встречаем 2026 год, - заявила одна из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе у Верховного суда, где прошла акция солидарности с Элене Хоштария.

«Большая часть моих друзей и коллег, которые не совершили ничего плохого, включая Элене Хоштария, сегодня в тюрьме.

Сегодняшняя акция посвящена солидарности с Элене, человеком, который неустанно боролся и трудился для Грузии, которая была надеждой многих людей. Я знаю ее давно, и она является одной из выдающихся в грузинском политическом пространстве. Помимо того, что Элене политик, она - женщина, и мы должны понимать, что она мать 4 детей, 2 из которых малолетние.

Элене отравилась ​​28 ноября, она писала о состоянии своего здоровья, когда режим насилия Бидзины Иванишвили отравил грузинский народ невыясненными химическими веществами, разумеется, никакого расследования по этому поводу не проводилось. У нас есть криминалы прокуроры, премьер-министры, грабители грузинского народа во власти, а также лучшая часть этой страны в тюрьмах. Вот так мы встречаем 2026 год.

Хочу пожелать единственной женщине-политику, Элене Хоштария стойкости, ей не занимать стойкости, и её письма полны этого духа. Я также хотела бы пожелать стойкости нашей молодежи. У нас в тюрьмах молодежь, в том числе и те, кому 21 год исполнился в тюрьме. Важно, чтобы мы, благодаря нашей решимости, стойкости и стратегии борьбы, пробудили надежду в 2026 году», - сказала Хатия Деканоидзе.


