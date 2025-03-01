

У парламента Грузии возобновилась акция протеста - день 94-ый

01.03.2025 22:25





У парламента Грузии возобновилась акция протеста. Протестующие уже перекрыли проспект Руставели.



На 94-ой день протеста требования участников остаются неизменными – назначение новых выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.



Участники акции принесли с собой флаги Грузии, Украины и Евросоюза.



Демонстранты скандируют: «Назначьте выборы, мы не остановимся!», «Не будет справедливости, не будет мира!», «Огонь олигархии!».



К протесту на Руставели шествием присоединились участники акции у Общественного вещателя Грузии.





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