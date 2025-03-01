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У парламента Грузии возобновилась акция протеста - день 94-ый


01.03.2025   22:25


У парламента Грузии возобновилась акция протеста. Протестующие уже перекрыли проспект Руставели.

На 94-ой день протеста требования участников остаются неизменными – назначение новых выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.

Участники акции принесли с собой флаги Грузии, Украины и Евросоюза.

Демонстранты скандируют: «Назначьте выборы, мы не остановимся!», «Не будет справедливости, не будет мира!», «Огонь олигархии!».

К протесту на Руставели шествием присоединились участники акции у Общественного вещателя Грузии.


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