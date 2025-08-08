Украинцев, которых РФ депортировала в Грузию, обеспечили продуктами и медикаментами

В посольстве Украины в Грузии заявили, что приняли меры, чтобы обеспечить граждан Украины, которые застряли в буферной зоне на грузинской границе, продуктами питания, предметами первой необходимости и медицины. Об этом "Радио Свобода" сообщил первый секретарь посольства Украины в Грузии Андрей Билык.



Билык заверил, что ситуация с гражданами Украины, которые были целенаправленно и незаконно депортированы Российской Федерацией в Грузию находится на контроле МИД Украины, посольства Украины в Грузии и других государственных ведомств Украины.



Он отметил, что посольство "приняло меры для обеспечения граждан Украины продуктами питания, предметами первой необходимости и медицины".



"Российская сторона своими противоправными действиями в нарушение норм международного права за счет человеческого фактора осуществляет давление на Украину", – сказал он.



По словам представителя посольства, МВД Грузии готово обеспечивать "зеленый коридор" для транзитного проезда граждан Украины в рамках эвакуации через грузинскую территорию.



"МИД Украины во взаимодействии с внешнеполитическими ведомствами транзитных стран прорабатывает пути эвакуации и согласовывает технические аспекты возвращения граждан Украины на Родину. Посольство продолжает держать ситуацию на контроле", – добавил он.



6 августа писали, что со второй половины июня Россия существенно активизировала депортацию украинских граждан через границу с Грузией, что вызвало гуманитарный кризис в буферной зоне пункта пропуска "Дариали", некоторые украинцы объявили о начале голодовки.



О проблеме застрявших на границе РФ и Грузии депортированных граждан Украины время от времени пишут правозащитные инициативы и СМИ.



В Министерстве иностранных дел Украины в конце июня комментировали, что знают о проблеме таких граждан Украины и работают над их возвращением.





