Убийц российского туриста в Сванети приговорили к 18 годам тюрьмы

Зугдидский городской суд приговорил Реваза Пакелиани и Бежана Чкадуа к 18 годам лишения свободы. Их признали виновными в убийстве российского туриста Виктора Соловьёва 5 января 2025 года в высокогорном регионе Сванети.



По информации прокуратуры Грузии, суд «полностью принял доказательства, представленные обвинением, и признал двух лиц виновными в умышленном убийстве, совершённом группой при отягчающих обстоятельствах, а также в разбое и незаконном лишении свободы».



«Согласно доказательствам, исследованным в ходе процесса, 5 января 2025 года в муниципалитете Местия обвиняемые совершили разбойное нападение на двух иностранных граждан. Один из них, угрожая ножом, лишил потерпевшего возможности сопротивляться, а другой выстрелил в него из незарегистрированного огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение. После этого обвиняемые, угрожая оружием и ножом, насильно посадили второго потерпевшего в автомобиль и вывезли в безлюдное место, где её впоследствии обнаружили прохожие и оказали помощь», – говорится в заявлении следственного ведомства.



В МВД Грузии в январе заявили, что обвиняемые напали на двух иностранных граждан, направлявшихся из Зугдиди в Местию, и отобрали у них мобильные телефоны. Одному из них было нанесено огнестрельное ранение, после чего, с целью сокрытия преступления, тело сбросили в реку. Тело Соловьёва обнаружили в реке Накра на территории Местийского муниципалитета.



Девушка Соловьёва Алина рассказала, что по дороге они столкнулись с двумя неизвестными мужчинами. Сначала те предложили помощь, позже вновь встретились на трассе и завели разговор, обвинив пару в том, что они их фотографировали. Между Виктором и мужчинами произошёл конфликт, во время которого Алина услышала два выстрела. После этого нападавшие увезли её с места происшествия. Виктор считался пропавшим без вести, а о его убийстве МВД сообщило днём позже.





