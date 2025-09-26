Основательница «Фонда Нануки» Нанука Жоржолиани намерена подать в суд на телекомпанию «Рустави 2»

Телеведущая, основательница «Фонда Нануки» и активистка Нанука Жоржолиани намерена подать в суд на проправительственную телекомпанию «Рустави 2» за распространение ложной информации о её несовершеннолетнем сыне. Об этом она сообщила в социальных сетях.



На странице телекомпании в Facebook было опубликовано так называемое сообщение-карточка, в котором утверждалось, что сын Нануки Жоржолиани – Саба Кодуа – якобы «был задержан за незаконное ношение оружия».



Сначала телекомпания удалила «карточку» и опубликовала информацию, предоставленную Министерством внутренних дел. Позже сообщение вновь появилось в Facebook, но уже с изменённым текстом.



В заявлении МВД, которым ведомство также поделилось с грузинской службой Радио Свобода, говорится:





«Сотрудники Департамента патрульной полиции в целях проверки осмотрели автомобиль С.К. В дверце автомобиля они заметили предмет, похожий на оружие, который, предположительно, является шумовым (акустическим) оружием. Производство дела осуществляется по статье 1811 Кодекса об административных правонарушениях».



Эта статья подразумевает нарушение правил хранения, перевозки или пересылки огнестрельного оружия или боеприпасов и предусматривает штраф.



По имеющейся информации, несовершеннолетнему сыну Нануки Жоржолиани назначен административный штраф.





