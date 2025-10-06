Кварацхелия может пропустить матч отборочного этапа чемпионата мира против Испании

06.10.2025 15:45





Вингер сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия из-за травмы не сможет помочь своему клубу в воскресном матче против "Лилля" из-за травмы, под вопросом его участие в игре отборочного этапа чемпионата мира против Испании, сообщили французские СМИ.



Сборная Грузии 11 октября проведет выездной матч против Испании, а 14 октября посетит Турцию.



"Хвича Кварацхелия, получивший травму бедра, пропустит не менее 10 дней. Он не сможет сыграть против "Лилля" в воскресенье вечером. Решение о его участии в матчах сборной Грузии пока не принято", – сообщило издание Ici Paris Ile-de-France.



При этом Кварацхелия попал в заявку игроков, которых главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль вызвал на предстоящие матчи отбора на ЧМ.



Грузинский футболист получил травму бедра в матче против "Осера".



После двух туров сборная Грузии занимает второе место в группе С с 3 очками. На первом – действующий чемпион Европы сборная Испании (6 очков).

Расписание оставшихся матчей сборной Грузии:

11 октября, Испания–Грузия;

14 октября, Турция–Грузия;

15 ноября, Грузия–Испания;

18 ноября, Болгария–Грузия.

Матчи финальной стадии чемпионата мира пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Мексики и Канады.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





