Афгану Садыгову вновь назначен административный арест

12.11.2025 20:21





Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову во второй раз назначен административный арест за перекрытие дороги. Он проведёт 7 суток в изоляторе временного содержания – судебное заседание по делу состоялось 12 ноября, в Тбилисском городском суде.



Ранее МВД предъявляло азербайджанскому журналисту обвинение в перекрытии дороги 19, 20 и 21 октября.



Это уже второе административное наказание журналиста за аналогичное нарушение. Ранее он был приговорён к 14 суткам ареста по делу о перекрытии дороги 18 октября.



Ранее грузинский парламент принял законодательные изменение, согласно которым повторное незаконное перекрытие дороги стало уголовно наказуемым деянием, однако, поскольку все эпизоды произошли до вступления закона в силу, против Садыгова уголовное дело возбуждено не было.





В октябре правящая «Грузинская мечта» всего за два дня приняла законопроект, который ещё больше ограничивает свободу выражения мнения. Нарушение установленных правил проведения акций теперь стало уголовно наказуемым и предусматривает от одного до двух лет лишения свободы. Без возможности уплаты штрафа, сразу назначается до 15 суток ареста за:



- ношение маски на акции;

- владение слезоточивыми средствами;

- перекрытие дороги.



В случае повторного нарушения возбуждается уголовное дело, и наказание может составить до одного года тюрьмы.





