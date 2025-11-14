Адвокаты просят присвоить статус инвалидности Мзие Амаглобели из-за проблем со зрением

14.11.2025





В Кутаисском апелляционном суде 14 ноября продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы одной из основательниц изданий «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзии Амаглобели. Адвокаты осужденной просят отменить приговор судьи Батумского городского суда Нино Намешвили и вынести оправдательный приговор.



На прошедшем судебном заседании адвокат Майя Мцариашвили заявила, что Мзии Амаглобели полагается присвоить статус инвалидности из-за проблем со зрением. Она уже обратилась в Пенитенциарную службу с соответствующим письмом для завершения необходимых процедур.



«До ареста она [Мзия Амаглобели] могла видеть на 90%, а сейчас зрение сократилась до 10%. Представляете? Кто за это отвечает?» — заявила Мцариашвили после окончания судебного заседания.





На нем прокурор Торнике Гогешвили заявил, что главное требование стороны обвинения – назначить наказание, предусмотренное предъявленным изначально обвинением, предусматривающее лишение свободы на срок от 4 до 7 лет, по статье 353 УК Грузии «нападение на сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей». Гогешвили настаивает – не имеет значения, какие травмы получил потерпевший, сотрудник полиции Ираклий Дгебуадзе, которому Мзия Амаглобели нанесла пощёчину.



6 августа судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили приговорила Мзию Амаглобели к двум годам лишения свободы. Изначально ее обвиняли в нападении на полицейского, но суд смягчил обвинение до части 1 статьи 353, которая касается сопротивления или угрозы полицейскому и наказуема штрафом или тюремным сроком до 3 лет.





