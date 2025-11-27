Бывший педагог школы Гори рассказывает о «воровском менталитете» учащихся

Педагог Ирма Амбардиншвили заявляет, что в 10-й публичной школе Гори романтизируют «воровской менталитет», ученики оскорбляют учителей и сверстников, при этом никто на это не реагирует. По её словам, именно из-за создания этой враждебной атмосферы ей пришлось уйти с работы после 27 лет педагогической деятельности.



«Никто не слушает урок!.. Те ребята, которые хотят учиться, не могут следовать уроку, чтобы потом, за школой или в коридоре «не устроили им разборки»… У них было расписание уроков, и в каждом классе «недисциплинированным» детям приказывали срывать урок, по телефону (те, кто раздавал указания)», - пишет в социальной сети педагог.



Она утверждает, что ученики обращаются к учителям с использованием оскорбительных слов:



«Когда семиклассники уже рисуют на руках «воровские» звёздочки, вы (родители) в этом виноваты!»



Ирма Амбардишвили уволилась из десятой школы по собственному желанию, хотя против неё также было возбуждено административное дело. Учительница утверждает, что её коллеги вынуждены терпеть это оскорбление, потому что их семьи «ждут зарплату».



Информировано ли Министерство образования о проблемах, о которых говорила бывшая учительница школы № 10 в Гори, и как оно предотвращает подобные ситуации? Грузинская служба Радио Свобода обратилось с этими вопросами в пресс-службу министерства.





