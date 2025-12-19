Предполагаемая практика торговли людьми и суррогатное материнство - SJC бьет тревогу

По данным Центра социальной справедливости (SJC), предполагаемые случаи торговли людьми и злоупотреблений в связи с суррогатным материнством вызывают тревогу и требуют немедленного расследования.



Организация отмечает, что в последние дни суррогатное материнство стало предметом очередного скандала в Грузии.



«В международных и местных СМИ распространилась информация о так называемом «черном рынке» суррогатного материнства в Грузии. Примечательно, что аналогичная информация распространялась и в предыдущие месяцы, и даже было начато расследование в отношении одной из компаний. Однако очевидно, что бизнес суррогатного материнства в Грузии основан на предполагаемой практике торговли людьми и систематическом насилии и требует расследования со стороны государства и своевременного регулирования соответствующей законодательной базы.



Грузия — одна из немногих стран, где суррогатное материнство полностью разрешено, в том числе коммерческое суррогатное материнство и суррогатное материнство для иностранцев. Именно эта нерегулируемая и недорогая среда сделала Грузию своего рода центром суррогатного материнства. Подавляющее большинство пар, пользующихся услугами суррогатного материнства в Грузии, являются иностранцами.



Фактические и правовые обстоятельства, помимо необходимости четкого правового регулирования этого вопроса со стороны государства, также требуют немедленного и систематического расследования. С юридической точки зрения, в такой практике очевидны многочисленные нарушения, включая запрет пыток и бесчеловечного обращения, принудительный труд/ запрет принудительного труда, нарушения права на неприкосновенность частной жизни и физическую автономию», отмечает Центр социальной справедливости.



В период с 2019 по 2024 год в Грузии посредством суррогатного материнства родилось 4674 ребенка. Статистика по годам выглядит следующим образом:



2019 год — 601



2020 год — 817



2021 год — 310



2022 год — 833



2023 год — 1172



2024 год — 941



Центр социальной справедливости призывает:



Министерство внутренних дел и прокуратуру провести надлежащее и своевременное расследование и применить правильную правовую классификацию, в том числе в отношении злоупотреблений и наиболее серьезных преступлений, связанных с торговлей людьми;



законодательные и исполнительные органы урегулировать законодательную и институциональную базу, регулирующую суррогатное материнство, и обеспечить внедрение соответствующих механизмов мониторинга, что необходимо для предотвращения практики торговли людьми, системного насилия, а также нарушений прав женщин на здоровье, труд, собственность и личные права в процессе суррогатного материнства.





