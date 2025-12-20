|
|
|
Платформа по безопасности журналистов Совета Европы обеспокоена ситуацией с грузинскими СМИ
20.12.2025 17:49
Платформа по безопасности журналистов Совета Европы выразила обеспокоенность ситуацией с грузинскими СМИ. В организации отмечают, что журналистам критических медиа приходится освещать новости, рискуя жизнью, а нападавшие на них остаются безнаказанными.
В заявлении платформы говорится об инцидентах произошедших 3 и 8 сентября 2025 года. Во время акции у избирательного штаба кандидата на пост мэра Тбилиси Кахи Каладзе произошли стычки между активистами и сторонниками «Грузинской мечты». Журналистов «Публика», «Netgazeti» и других СМИ нападали физически, оскорбляли, отбирали у них телефоны, а полицейские зачастую не вмешивались. Главный редактор издания «Публика» Лика Закашвили подала заявление в прокуратуру касающееся вмешательства в профессиональную деятельность.
Платформа получила комментарий прокуратуры Тбилиси, в ведомстве заявили, что проводится расследование по статье 154 УК Грузии. Пока уголовное преследование не начато, ни один журналист не признан потерпевшим, продолжается сбор доказательств.
Сигнал тревоги также связан с увольнениями сотрудников Общественного вещателя.
«Наблюдатели отмечают, что в процессе своей работы редакционная деятельность телеканала все больше соответствует правительственным нарративам, оставляя мало места для плюралистических или критических взглядов», — говорится в заявлении.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна