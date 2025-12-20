Платформа по безопасности журналистов Совета Европы обеспокоена ситуацией с грузинскими СМИ

Платформа по безопасности журналистов Совета Европы выразила обеспокоенность ситуацией с грузинскими СМИ. В организации отмечают, что журналистам критических медиа приходится освещать новости, рискуя жизнью, а нападавшие на них остаются безнаказанными.



В заявлении платформы говорится об инцидентах произошедших 3 и 8 сентября 2025 года. Во время акции у избирательного штаба кандидата на пост мэра Тбилиси Кахи Каладзе произошли стычки между активистами и сторонниками «Грузинской мечты». Журналистов «Публика», «Netgazeti» и других СМИ нападали физически, оскорбляли, отбирали у них телефоны, а полицейские зачастую не вмешивались. Главный редактор издания «Публика» Лика Закашвили подала заявление в прокуратуру касающееся вмешательства в профессиональную деятельность.



Платформа получила комментарий прокуратуры Тбилиси, в ведомстве заявили, что проводится расследование по статье 154 УК Грузии. Пока уголовное преследование не начато, ни один журналист не признан потерпевшим, продолжается сбор доказательств.



Сигнал тревоги также связан с увольнениями сотрудников Общественного вещателя.



«Наблюдатели отмечают, что в процессе своей работы редакционная деятельность телеканала все больше соответствует правительственным нарративам, оставляя мало места для плюралистических или критических взглядов», — говорится в заявлении.



