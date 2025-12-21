Инфляция, безработица и образование: что больше всего тревожит грузин – данные Евробарометра

Большинство жителей Грузии – 60% – оценивают текущую ситуацию в национальной экономике как плохую. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования «Евробарометр», которые приводит агентство bm.ge.



Лишь 38% участников опроса считают, что экономика Грузии находится в хорошем состоянии.



Несмотря на преобладающий пессимизм, ожидания граждан относительно будущего более оптимистичны: 48% респондентов полагают, что экономическая ситуация в стране улучшится в течение следующих 12 месяцев, тогда как 18% прогнозируют ее ухудшение.



На вопрос о двух наиболее значимых проблемах, стоящих перед страной 37% участников назвали рост цен, инфляцию и удорожание жизни. В ЕС эти проблемы обозначили 31% респондентов.



Существенно выше, чем в ЕС, оказался показатель обеспокоенности безработицей в стране: в Грузии ее считают одной из главных проблем 24% опрошенных, тогда как в ЕС лишь 8%. Аналогичная разница выявлена и в отношении образования – 20% респондентов в Грузии считают эту сферу приоритетной государственной проблемой, в ЕС – 7%.



Личные вызовы

На индивидуальном уровне рост цен также остается самым распространенным беспокойством. В Грузии персональной проблемой его называют 39% опрошенных, тогда как в ЕС – 48%.



Среди других личных вызовов жители Грузии отмечают:



состояние здравоохранения – 19% (аналогичный показатель в ЕС);

безработицу – 18% (в ЕС – 6%);

финансовое положение семьи – 15% (в ЕС – 13%);

пенсии – 13% (в ЕС – 11%).



«Евробарометр» — исследование, регулярно проводимое в странах членах ЕС и кандитах на вступление. Полевые исследования в Грузии проходили с 10 по 23 октября 2025 года. Опрос проводился методом личных интервью, в нем приняли участие 1002 респондента.



