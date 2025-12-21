Грузинское кино вошло в 50 лучших фильмов года

21.12.2025 20:15





Британский институт кино опубликовал топ лучших фильмов за 2025 год, в который вошли работы режиссёров со всего мира.



Среди них два грузинских фильма:



• 24 место – April

Dea Kulumbegashvili

(«აპრილი»/«Апрель» Деи Кулумбегашвили)



Фильм о гинекологе Нине, делающей женщинам незаконные аборты.

Производство Грузии, Италии и Франции.

Где смотреть: Amazon Prime, Apple TV



• 9 место – Dry Leaf

Alexandre Koberidze

(«ხმელი ფოთოლი»/«Сухой лист» Александре Коберидзе)

Производство Грузии и Германии.



Документальное кино, снятое на старый смартфон создателем «Что мы видим, когда смотрим на небо». Рассказ об отце, разыскивающем пропавшую дочку, увлекшуюся фотосъёмкой футбольных полей в грузинской глубинке.



Производство Грузии, Италии и Франции.

Где смотреть: в кино, кинотеатр «Амирани», 29 декабря.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





