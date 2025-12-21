|
Грузинское кино вошло в 50 лучших фильмов года
21.12.2025 20:15
Британский институт кино опубликовал топ лучших фильмов за 2025 год, в который вошли работы режиссёров со всего мира.
Среди них два грузинских фильма:
• 24 место – April
Dea Kulumbegashvili
(«აპრილი»/«Апрель» Деи Кулумбегашвили)
Фильм о гинекологе Нине, делающей женщинам незаконные аборты.
Производство Грузии, Италии и Франции.
Где смотреть: Amazon Prime, Apple TV
• 9 место – Dry Leaf
Alexandre Koberidze
(«ხმელი ფოთოლი»/«Сухой лист» Александре Коберидзе)
Производство Грузии и Германии.
Документальное кино, снятое на старый смартфон создателем «Что мы видим, когда смотрим на небо». Рассказ об отце, разыскивающем пропавшую дочку, увлекшуюся фотосъёмкой футбольных полей в грузинской глубинке.
Где смотреть: в кино, кинотеатр «Амирани», 29 декабря.
Где смотреть: в кино, кинотеатр «Амирани», 29 декабря.
