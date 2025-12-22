Тамар Ониани избрана председателем Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA)

Тамар Ониани избрана председателем Ассоциации молодых юристов Грузии. В заявлении организации говорится, что с 2023 года Ониани занимала должность директора программы GYLA по правам человека.



До настоящего времени главой GYLA была Нона Курдованидзе.



«Сегодня, 22 декабря, состоялись выборы председателя Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA). Правление организации избрало Тамар Ониани председателем GYLA.



Тамар Ониани является директором программы по правам человека GYLA с 2023 года, а с 2022 года – заместителем председателя и членом правления. С 2025 года Тамар Ониани учится в Оксфордском университете по полностью финансируемой магистерской программе в области международного права прав человека. Одновременно она является приглашенным лектором в нескольких университетах.



С 2021 года Тамар возглавляет группу по международным судебным разбирательствам в GYLA, а в 2018 году начала работать в GYLA в качестве юриста по стратегическим судебным разбирательствам. На этой должности Тамар вела/руководила юридическими спорами стратегического значения в Европейском суде по правам человека, «касающимися свободы собраний и выражения мнений, запрета пыток, нарушений прав человека на оккупированных территориях и в приграничных регионах. и т. д.



Нона Курдованидзе возглавляла организацию в течение трех лет. Срок ее полномочий истек, и в соответствии с уставом GYLA она больше не имела права участвовать в следующих выборах. Команда GYLA благодарна Ноне Курдованидзе за проделанную работу. Под ее руководством мы смогли бороться за права человека в трудные времена и продолжим нашу работу с новой силой», — говорится в заявлении.





