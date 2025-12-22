Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Мате Девидзе

22.12.2025 19:14





Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор 21-летнему Мате Девидзе, осужденному за нападение на полицейского.



Решение вынесла судья Нино Чахнашвили. Вердикт Чахнашвили оставил без изменения решение суда первой инстанции, согласно которому Девидзе был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Мате Девидзе не присутствовал на оглашении приговора.



Для справки, Мате Девидзе было предъявлено обвинение по части 1 статьи 353 прима УК, которая подразумевает нападение на полицейского и предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



Статус потерпевших по делу Мате Девидзе имеют трое сотрудников полиции — Бидзина Жамерашвили, Леван Кодалашвили и Георгий Эстатишвили. В частности, по данным прокуратуры, подсудимый ударил их древком флага.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





