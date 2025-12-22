Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор Мате Девидзе


22.12.2025   19:14


Тбилисский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор 21-летнему Мате Девидзе, осужденному за нападение на полицейского.

Решение вынесла судья Нино Чахнашвили. Вердикт Чахнашвили оставил без изменения решение суда первой инстанции, согласно которому Девидзе был приговорен к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Мате Девидзе не присутствовал на оглашении приговора.

Для справки, Мате Девидзе было предъявлено обвинение по части 1 статьи 353 прима УК, которая подразумевает нападение на полицейского и предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Статус потерпевших по делу Мате Девидзе имеют трое сотрудников полиции — Бидзина Жамерашвили, Леван Кодалашвили и Георгий Эстатишвили. В частности, по данным прокуратуры, подсудимый ударил их древком флага.


