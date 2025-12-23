Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Альянс по борьбе с табакокурением заявил о провале кампании по профилактике курения в Грузии в 2025 году


23.12.2025   14:50


Альянс по борьбе с табакокурением заявил о провале информационно-государственной просветительской кампании по профилактике курения в Грузии в 2025 году.

В результате информационного вакуума в обществе возникли ложные установки, предупреждает Альянс.

"Руководители предприятий общественного питания, находящиеся под влиянием табачной промышленности, внушают гражданам миф, что действующее законодательство не распространяется на электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия, и что курение их внутри помещений разрешено. Это полная ложь. Запрет на курение обычно распространяется на любые табачные и никотиновые изделия", - говорится в заявлении.

Здесь же отмечается, что штраф в размере 500 лари для предприятий за нарушение правил табакокурения потерял "превентивную силу" и его надо увеличить.

"В противном случае агрессивный маркетинг табачной промышленности и общественный нигилизм поставят под угрозу достигнутые результаты», — заявил Альянс.


