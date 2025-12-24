Георгий Канделаки освободился - Заключение ему заменено на залог в размере 200 000 лари

Спортсмен и бизнесмен Георгий Канделаки, обвиняемый по делу о фальсифицированной алкогольной продукции и безакцизных сигаретах, освобожден из заключения. Об этом сообщил «Интерпрессньюс» адвокат спортсмена Гаги Мосиашвили.



По его словам, в качестве меры пресечения Георгию Канделаки заключение был заменено на залог в размере 200 000 лари.



Для справки, Следственная служба Минфина изъяла 75 137 бутылок алкогольных напитков и 318 000 пачек безакцизных сигарет, в связи с чем были задержаны 7 человек, в том числе Георгий Канделаки. Обвинение предъявлено по статье 200-й, части 3 и 4 (выпуск и хранение подлежащего маркированию подакцизного товара без акцизной марки в особо крупных размерах), а также статье 196-й, часть 3-я Уголовного кодекса Грузии (производство товара в особо крупном размере при незаконном использовании чужого товарного знака и зарегистрированного фирменного названия), за что в виде наказания предусмотрено от 7 до 10 лет лишения свободы.



По информации следствия, с 2022 года, обвиняемые, с целью незаконного получения финансовой выгоды, создали организованную преступную группу. На взятом в аренду земельном участке в городе Гори обвиняемые создали инфраструктуру, завезли полное техническое оборудование, где систематически изготавливали и хранили алкогольную продукцию – виски и водку, подлежащие обязательному акцизу, без акцизной марки, с целью последующей реализации.





