У батумского «Динамо» новый владелец
24.12.2025 22:20
Главная команда Аджарии войдет в новый этап жизни с батумским бизнесменом Темуром Микеладзе. Он имеет доли в компаниях Crocobet и Metropol.
Микеладзе пока не делал публичных заявлений о будущих планах. Известно лишь то, что гендиректором команды станет Ника Джгаркава. В 2011-14 годах он уже руководил «Динамо», правда, тбилисским. А с 2015 по 2025 был вице-президентом Федерации футбола Грузии.
«Динамо» из Батуми — один из самых успешных клубов в недавней истории страны. Однако в последние месяцы команда испытывала финансовые и спортивные проблемы и бывший владелец передал акции клуба государству.
Заинтересованность в приобретении клуба выразили Акционерное общество «Футбольный клуб ДБ 1923» [ДБ – «Динамо Батуми»], а также российских бизнесмен Иосиф Джагаев.
АО «Футбольный клуб ДБ 1923» просило передать им в собственность клуб за символическую сумму в 1 лари и обещает правительству инвестиции в размере 30 миллионов лари.
АО «Футбольный клуб ДБ 1923» было основано Николозом Джгаркава, Вахтангом Чхаидзе и Ираклием Абуладзе 11 декабря 2025 года.
Николоз Джгаркава ушел с поста вице-президента Федерации футбола Грузии летом 2025 года и покинул Исполнительный комитет. Он работал в Федерации футбола Грузии (ФФГ) с 2015 года. Также он был директором тбилисского «Динамо».
Вахтанг Чхаидзе является директором ООО «Олпринт», сто процентов акций которого принадлежит ООО «Софрадар», в состав которого входят граждане Грузии, Израиля, Дании, Польши и Австрии. Среди них Темур Микеладзе, о котором в социальных сетях сообщалось, что он может возглавить клуб.
Вахтанг Чхаидзе возглавлял ООО «GIFT OF AJARA». Эта компания зарегистрирована в офшоре на Кипре. Иракли Абуладзе является совладельцем и директором нескольких компаний, в том числе строительных.
