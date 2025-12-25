|
Грузинская православная церковь отмечает день интронизации патриарха
25.12.2025 13:00
25 декабря православная церковь Грузии отмечает день интронизации Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. 23 декабря 1977 года на двенадцатом церковном собрании, состоявшемся в Сионском соборе, тогдашний митрополит Цхум-Абхазский был единогласно избран Католикосом-Патриархом. 25 декабря того же года в кафедральном соборе Светицховели состоялась его интронизация.
С 48-летием со дня интронизации патриарха уже поздравили представители «Грузинской мечты». К примеру, почётный председатель правящей партии Бидзины Иванишвили в поздравлении написал:
«Неоценим вклад Святейшего в дело укрепления единства грузинского народа, христианства и государственности. Несмотря на многочисленные испытания, уже почти полвека Илия II достойно несёт тяжёлый крест духовного отца нации.
От своего имени и от имени моей супруги Екатерины Хведелидзе поздравляю Патриарха с юбилеем интронизации и желаю ему здоровья и бодрости, чтобы ещё многие годы он трудился во имя укрепления православных ценностей».
