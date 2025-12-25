Тбилгорсуд отложил оглашение решения по делу активистки Ани Ахметели до 9 января

Судья Тбилисского городского суда Звиад Цеквава отложил оглашение решения по делу 24-летней активистки Ани Ахметели до 9 января. Ее обвиняют в «препятствовании движению по проезжей части», сама обвиняемая заявляет, что она просто стояла на тротуаре.



«Говорят: уйдите с тротуара, а на проезжую часть мы перейти не можем — тогда куда нам идти? Я закон не нарушала», — заявила Ахметели на прошедшем судебном заседании.



По словам представителей МВД Тинатин Качкачишвили и Теоны Демурхановашвили, Ахметели совершила административное правонарушение – участники акции не согласовали с МВД вопрос проведения акции, следовательно, акция была незаконной.



Кроме того, представитель МВД Тинатин Качкачишвили представила видеозаписи, которыми пыталась доказать, что Ани Ахметели «нарушила закон, стоя на тротуаре».



В ответ адвокат заявил, что акция была мирной, Ани Ахметели не перекрывала тротуар и не создавала угрозы кому-либо своим присутствием. По словам адвоката, Ахметели пришла на акцию и стояла одна, при этом у сотрудников полиции к ней не было никаких требований.



«Прошу прекратить производство по делу в связи с отсутствием административного правонарушения», — обратился к судье и стороне обвинения адвокат Малхаз Патарая.



Сама Ани Ахметели заявила, что когда пришла на акцию, на месте не было ни полицейских машин, ни самих полицейских, соответственно, никакого предупреждения со стороны правоохранительных органов в её адрес не поступало.



«Хочу по-человечески поговорить об этом факте. Меня интересует ответ на вопрос: в протоколе написано, что я не подчинилась предупреждению полиции, но на самом деле я не слышала никакого указания. Участники акции не нарушители закона, мы выражаем протест, защищаем Конституцию», — заявила Ани Ахметели.



