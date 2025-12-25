НПО «Сапари» требует оказания комплексной медицинской помощи осуждённой Анастасии Зиновкиной

Правозащитная организация «Сапари» заявила, что до сих пор не получила ответа от Специальной пенитенциарной службы по поводу состояния здоровья Анастасии Зиновкиной, задержанной на проевропейской акции. По данным НПО, несмотря на официальные обращения 12 и 24 ноября 2025 года, требования о проведении комплексного медицинского обследования и начале полноценного лечения остаются невыполненными, а состояние заключённой ухудшается – ей предоставляют лишь обезболивающие.



«Сапари» призывает пенитенциарную службу немедленно выполнить возложенные на неё законом обязательства и обеспечить защиту жизни и здоровья заключённой.



НПО требует:



Немедленно провести полного, комплексного медицинского обследования Анастасии Зиновкиной, включая аппаратные исследования (МРТ, КТ, рентген, неврологические и другие обследования), лабораторные анализы и консультации профильных специалистов;



Провести обследования в условиях соответствующей гражданской клиники либо, при наличии возможности, в лечебном пенитенциарном учреждении №18;



Полное и непрерывное выполнение уже выданных врачами рекомендаций и начало реального лечебного процесса, в том числе обеспечение необходимой медикаментозной терапии.



«Такая ситуация создаёт риск дальнейшего ухудшения здоровья и противоречит как законодательству Грузии, так и международным обязательствам государства. Мы призываем Специальную пенитенциарную службу немедленно выполнить предусмотренные законом обязанности и обеспечить защиту жизни и здоровья заключённой», — говорится в заявлении.



Напомним, сотрудники Центральной криминальной полиции задержали Анастасию Зиновкину и Артёма Грибуля 17 декабря 2024 года в Тбилиси. По утверждениям прокуратуры, при обыске их жилья и личных вещей было изъято 16 граммов наркотического вещества — «альфа-ПВП». По решению судьи Нино Галусташвили, им назначено наказание – по 8,5 лет лишения свободы каждому.



