Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тбилисский городской суд приговорил Бачо Ахалая к предварительному заключению


27.12.2025   15:12


Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны Бачо Ахалая к предварительному тюремному заключению.

Решение по делу приняла судья Мейя Мелкадзе. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Служба государственной безопасности Грузии задержала бывшего министра обороны Бачо Ахалая связи с событиями 4 октября. Ахалая обвиняется в организации и руководстве групповым насилием в соответствии с частью 1 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна