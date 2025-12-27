Тбилисский городской суд приговорил Бачо Ахалая к предварительному заключению

27.12.2025 15:12





Тбилисский городской суд приговорил экс-министра обороны Бачо Ахалая к предварительному тюремному заключению.



Решение по делу приняла судья Мейя Мелкадзе. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.



Служба государственной безопасности Грузии задержала бывшего министра обороны Бачо Ахалая связи с событиями 4 октября. Ахалая обвиняется в организации и руководстве групповым насилием в соответствии с частью 1 статьи 225 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





