Лучшим футболистом Грузии 2025 года назван Хвича Кварацхелия


27.12.2025   21:08


Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2025 года — таковы результаты опроса, проведенного Футбольной федерацией.

Церемония награждения состоялась в Тбилиси, в отеле «Параграф».

Лучшие были определены в следующих номинациях:

Лучший футболист года среди мужчин — Хвича Кварацхелия

Лучшая футболистка года среди женщин — Теона Бакрадзе

Лучший игрок в футзал года — Георгий Гавтадзе

Лучший молодой футболист года — Георгий Квернадзе

Лучший арбитр года — Гога Кикачеишвили

Молодые футболисты были награждены медалями имени Александра Чивадзе.


Лучшие футболисты до 17 лет:

Бронзовая медаль – Саба Авдоев («Иберия», Тбилиси)

Серебряная медаль – Лука Шарикадзе («Динамо Тбилиси»)

Золотая медаль – Андрия Бартишвили («Колхети», Поти)


Лучшие футболисты до 19 лет:

Бронзовая медаль – Александр Амисулашвили («Иберия», Тбилиси)

Серебряная медаль – Георги Гвасалия («Динамо Тбилиси»)

Золотая медаль – Саба Харебашвили («Динамо Тбилиси»)

Хвича Кварацхелия в этом году выиграл чемпионат Франции (Лига 1), Кубок Франции и Суперкубок Франции с «Пари Сен-Жермен», а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА, и сыграл в финале клубного чемпионата мира. Он также забивал голы в финалах Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. Кроме того, он провёл полсезона в «Наполи» и внёс значительный вклад в победу этого клуба в Серии А.

Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом.

Стоит отметить, что Кварацхелия также получил награду как лучший спортсмен Грузии (2023).


