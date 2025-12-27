|
Лучшим футболистом Грузии 2025 года назван Хвича Кварацхелия
27.12.2025 21:08
Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2025 года — таковы результаты опроса, проведенного Футбольной федерацией.
Церемония награждения состоялась в Тбилиси, в отеле «Параграф».
Лучшие были определены в следующих номинациях:
Лучший футболист года среди мужчин — Хвича Кварацхелия
Лучшая футболистка года среди женщин — Теона Бакрадзе
Лучший игрок в футзал года — Георгий Гавтадзе
Лучший молодой футболист года — Георгий Квернадзе
Лучший арбитр года — Гога Кикачеишвили
Молодые футболисты были награждены медалями имени Александра Чивадзе.
Лучшие футболисты до 17 лет:
Бронзовая медаль – Саба Авдоев («Иберия», Тбилиси)
Серебряная медаль – Лука Шарикадзе («Динамо Тбилиси»)
Золотая медаль – Андрия Бартишвили («Колхети», Поти)
Лучшие футболисты до 19 лет:
Бронзовая медаль – Александр Амисулашвили («Иберия», Тбилиси)
Серебряная медаль – Георги Гвасалия («Динамо Тбилиси»)
Золотая медаль – Саба Харебашвили («Динамо Тбилиси»)
Хвича Кварацхелия в этом году выиграл чемпионат Франции (Лига 1), Кубок Франции и Суперкубок Франции с «Пари Сен-Жермен», а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА, и сыграл в финале клубного чемпионата мира. Он также забивал голы в финалах Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. Кроме того, он провёл полсезона в «Наполи» и внёс значительный вклад в победу этого клуба в Серии А.
Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом.
Стоит отметить, что Кварацхелия также получил награду как лучший спортсмен Грузии (2023).
