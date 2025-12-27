Лучшим футболистом Грузии 2025 года назван Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии 2025 года — таковы результаты опроса, проведенного Футбольной федерацией.



Церемония награждения состоялась в Тбилиси, в отеле «Параграф».



Лучшие были определены в следующих номинациях:



Лучший футболист года среди мужчин — Хвича Кварацхелия



Лучшая футболистка года среди женщин — Теона Бакрадзе



Лучший игрок в футзал года — Георгий Гавтадзе



Лучший молодой футболист года — Георгий Квернадзе



Лучший арбитр года — Гога Кикачеишвили



Молодые футболисты были награждены медалями имени Александра Чивадзе.





Лучшие футболисты до 17 лет:



Бронзовая медаль – Саба Авдоев («Иберия», Тбилиси)



Серебряная медаль – Лука Шарикадзе («Динамо Тбилиси»)



Золотая медаль – Андрия Бартишвили («Колхети», Поти)





Лучшие футболисты до 19 лет:



Бронзовая медаль – Александр Амисулашвили («Иберия», Тбилиси)



Серебряная медаль – Георги Гвасалия («Динамо Тбилиси»)



Золотая медаль – Саба Харебашвили («Динамо Тбилиси»)



Хвича Кварацхелия в этом году выиграл чемпионат Франции (Лига 1), Кубок Франции и Суперкубок Франции с «Пари Сен-Жермен», а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА, и сыграл в финале клубного чемпионата мира. Он также забивал голы в финалах Лиги чемпионов и Межконтинентального кубка. Кроме того, он провёл полсезона в «Наполи» и внёс значительный вклад в победу этого клуба в Серии А.



Кварацхелия был признан лучшим футболистом Грузии в пятый раз (2020, 2021, 2022, 2023, 2025), что является рекордом.



Стоит отметить, что Кварацхелия также получил награду как лучший спортсмен Грузии (2023).





