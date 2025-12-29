Хвича Кварацхелия стал инвестором и деловым партнером крупнейшего проекта компании «Archi»

29.12.2025 10:41





Лидер сборной Грузии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия стал инвестором и деловым партнером крупнейшего проекта компании «Archi» — «Grand Avenue».



«Я очень рад инвестировать в такой масштабный и уникальный проект, как «Grand Avenue». Для спортсмена очень важно с раннего возраста задумываться о своей будущей карьере, чтобы его упорный труд и достижения получили достойное продолжение. Я побывал во многих городах мира, и, на мой взгляд, «Grand Avenue» — это проект, который украсит многие города. Он действительно станет новым центром города», — сказал Хвича Кварацхелия.



«Для спортсменов очень важно думать о будущем с самых ранних этапов своей карьеры. Я знаю это по собственному опыту, так как сам много инвестировал во время своей активной спортивной карьеры.



Поэтому очень приятно, что ребята уже начинают думать о будущем, и вдвойне приятно, что они инвестируют в компанию, где я являюсь одним из партнеров. Это их первые шаги в бизнесе, и они свидетельствуют об их интеллекте и дальновидности», — говорит бывший лидер сборной Грузии по баскетболу Заза Пачулия.



Команда "Archi" считает, что Хвича Кварацхелия внесет свой вклад в развитие проекта: «Мы очень рады, что к Grand Avenue присоединилась еще одна легенда. Известно, что инвесторами являются Георгий Мамардашвили и Торнике Шенгелия, а Заза Пачулия является партнером «Archi» уже более 7 лет. Присоединение Хвичи к этой группе еще раз подчеркивает масштаб «Grand Avenue», — сказал Шио Хецуриани, генеральный директор «Archi».



«Гранд Авеню» — это проект, расположенный в Тбилиси, недалеко от стадиона «Динамо», на улице Ц. Дадиани. Помимо элитных жилых комплексов, он включает в себя развитую инфраструктуру, современную архитектуру и ландшафтный дизайн, 11 гектаров зеленых насаждений, мега-тренажерный зал, Падел-центр, теннисные корты, баскетбольные и футбольные поля, 36-метровый крытый и открытый бассейны — все для комфортной жизни, работы и отдыха.





