Почти 100 тысяч лари собрали на ярмарке в поддержку грузинских медиа
29.12.2025 18:07
По сообщению Sinatle Media (организация, объединяющая грузинские онлайн-издания и маленькие региональные редакции), на прошедшей в субботу ярмарке было собрано более 90 тысяч лари.
С аукциона удалось заработать 59 500 лари, а ярмарка принесла 34 978. В итоге получилось 94 478 лари.
Реакция. «Словами не могу описать, как важна эта поддержка. Спасибо каждому, кто уступил нам свои вещи, и тем, кто их купил. Спасибо и тем, кто не смог что-то купить, но всё же пришел, чтобы нас поддержать», — написала Хатиа Гогоберидзе, главная редакторка издания Aprili.
Кампания, запущенная летом и направленная на поддержку независимых грузинских онлайн СМИ. Всего в ней участвуют 22 издания: Batumelebi, Netgazeti, Publika, Indigo, Kartlis Ambebi, Guria News, Samkhetis Karibche, Chai Khana, Info Imereti, Studio Monitori, Kutaisipost, OC Media, Radio Marneuli, the Adjara Times, iFact, Project 64, Mediachecker, Chemi Kharagauli, Aprili Media, Guriis Moambe, TOK2Region, Jnews.
