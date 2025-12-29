Адвокат сообщил об ухудшении состояния Тамары Меаракишвили

29.12.2025 19:29





Состояние здоровья Тамары Меаракишвили, арестованной цхинвальским режимом по надуманному обвинению в шпионаже, резко ухудшилось. Об этом «Сапе» после свидания с подзащитной сообщил ее адвокат Алан Баззаев. По его словам, Меаракишвили перешла на сухую голодовку и полностью отказалась не только от пищи, но и от воды и медикаментов.



«У нее скачет давление, она не принимает ни воду, ни таблетки. Речь нормальная, но по внешнему виду видно, что состояние нездоровое. Она сказала, что потеряла около 10 кг», — рассказал адвокат.



Баззаев отметил, что врачи в изоляторе наблюдают за Тамарой и уговаривают ее прекратить голодовку, но она категорически отказывается, заявляя о своей невиновности. Адвокат добавил, что Меаракишвили решила перейти на сухую голодовку вчера после некорректных высказываний со стороны администрации учреждения о ее отказе от приема пищи.



«Она говорит, что никаких преступлений не совершала и считает себя личной пленницей президента Алана Гаглоева. Голодовку прекращать не намерена до освобождения», — сообщил Баззаев.



По словам адвоката, его подзащитная утверждает, что выступала на международных мероприятиях от имени Южной Осетии, а денежный сертификат получила за отстаивание собственных прав. Речь идет о сертификате, полученном в 2018 года от посольства Нидерландов, который был выдан через МИД Грузии и показан президентом Гаглоевы во время пресс-конференции.



Алан Баззаев говорит, что сухая голодовка представляет серьезную угрозу для жизни — без воды в организме могут начаться необратимые процессы, включая отказ жизненно важных органов, а следующие десять дней могут стать критическими.





