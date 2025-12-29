У здания парламента проходит акция протеста

У здания парламента Грузии возобновилась акция протеста. Граждане собрались с неизменными требованиями – назначение парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе протеста.



Демонстранты развернули флаги и баннеры разного содержания.



У законодательного органа мобилизованы экипажи Патрульной полиции.



Непрерывный протест граждан длится уже год.





