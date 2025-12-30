|
С 1 января 2026 года въезжающие в Грузию туристы будут обязаны иметь медицинскую страховку
30.12.2025 20:54
С 1 января 2026 года въезжающие в Грузию туристы будут обязаны иметь медицинскую страховку, которая включает и страхование от несчастных случаев.
Постановление было подписано Кобахидзе 26 декабря 2025 года.
Согласно данному постановлению, с 1 января 2026 года:
• турист обязан при въезде в Грузию иметь полис, не ниже минимальных требований, установленных данным постановлением, выданный грузинской или иностранной страховой;
• турист обязан быть застрахованным на весь период своего пребывания в Грузии на случай заболевания и несчастного случая;
• страховая сумма по полису должна составлять не менее 30 000₾ (~$11 180);
• полис может быть представлен как в бумажном, так и в электронном виде, на грузинском или английском языке.
• в полисе должны быть указаны следующие сведения: стороны страхования, территория покрытия, объект страхования, сроки начала и окончания страхования, страховые риски, страховая сумма (лимиты), размер страхового взноса, место и срок его уплаты.
Указанные правила НЕ распространяются на:
• лиц, имеющих дипломатическую или специальную визу;
• лиц, имеющих дипломатический, официальный, служебный или специальный паспорт;
• аккредитованных сотрудников диппредставительств, консульских учреждений, представительств международных организаций в Грузии, а также приравненных к ним представительств, и членов их семей, имеющих аккредитацию;
• лиц, въезд которых в Грузию предусмотрен международными соглашениями или договорами Грузии;
• водителей, задействованных в международных автомобильных грузовых и пассажирских перевозках.
Что происходит?
Согласно статье 12 Закона Грузии «О туризме»:
«Турист, въезжающий в Грузию, обязан иметь обязательное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев».
Изначально данная статья должна была вступить в силу 1 июня 2024 года, однако изменениями, принятыми 13 июня 2024 года, её действие было приостановлено до 1 января 2026 года.
На новые правила стоит обязательно обратить внимание гражданам стран, с которыми у Грузии действует взаимный въезд по национальной ID-карте без загранпаспорта, например Армении, Турции и Украины.
Если раньше было достаточно просто предъявить на границе ID-карту, то теперь потребуется также страховка.
Турецкие СМИ первыми сообщили, что теперь для даже однодневного визита в Батуми потребуется страховка: «Регулирование также коснётся пассажиров, которые выезжают на один день через пограничный пункт Хопа–Сарпи; соответственно, страховка потребуется даже для краткосрочных визитов в Батуми», — писали турецкие СМИ в начале декабря.
