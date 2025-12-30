С 1 января 2026 года въезжающие в Грузию туристы будут обязаны иметь медицинскую страховку

С 1 января 2026 года въезжающие в Грузию туристы будут обязаны иметь медицинскую страховку, которая включает и страхование от несчастных случаев.



Постановление было подписано Кобахидзе 26 декабря 2025 года.



Согласно данному постановлению, с 1 января 2026 года:

• турист обязан при въезде в Грузию иметь полис, не ниже минимальных требований, установленных данным постановлением, выданный грузинской или иностранной страховой;

• турист обязан быть застрахованным на весь период своего пребывания в Грузии на случай заболевания и несчастного случая;

• страховая сумма по полису должна составлять не менее 30 000₾ (~$11 180);

• полис может быть представлен как в бумажном, так и в электронном виде, на грузинском или английском языке.

• в полисе должны быть указаны следующие сведения: стороны страхования, территория покрытия, объект страхования, сроки начала и окончания страхования, страховые риски, страховая сумма (лимиты), размер страхового взноса, место и срок его уплаты.



Указанные правила НЕ распространяются на:

• лиц, имеющих дипломатическую или специальную визу;

• лиц, имеющих дипломатический, официальный, служебный или специальный паспорт;

• аккредитованных сотрудников диппредставительств, консульских учреждений, представительств международных организаций в Грузии, а также приравненных к ним представительств, и членов их семей, имеющих аккредитацию;

• лиц, въезд которых в Грузию предусмотрен международными соглашениями или договорами Грузии;

• водителей, задействованных в международных автомобильных грузовых и пассажирских перевозках.



Что происходит?



Согласно статье 12 Закона Грузии «О туризме»:

«Турист, въезжающий в Грузию, обязан иметь обязательное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев».



Изначально данная статья должна была вступить в силу 1 июня 2024 года, однако изменениями, принятыми 13 июня 2024 года, её действие было приостановлено до 1 января 2026 года.



На новые правила стоит обязательно обратить внимание гражданам стран, с которыми у Грузии действует взаимный въезд по национальной ID-карте без загранпаспорта, например Армении, Турции и Украины.



Если раньше было достаточно просто предъявить на границе ID-карту, то теперь потребуется также страховка.



Турецкие СМИ первыми сообщили, что теперь для даже однодневного визита в Батуми потребуется страховка: «Регулирование также коснётся пассажиров, которые выезжают на один день через пограничный пункт Хопа–Сарпи; соответственно, страховка потребуется даже для краткосрочных визитов в Батуми», — писали турецкие СМИ в начале декабря.





