Протестующие встретят новогоднюю ночь на проспекте Руставели

30.12.2025 21:05





Протестующие вновь встретят новогоднюю ночь на проспекте Руставели. Акция протеста начнётся 31 декабря в 23:00 около здания Первой гимназии.



Граждане соберутся на проспекте Руставели, чтобы вместе встретить Новый год. 1 января исполнится 400 дней непрерывного и ежедневного протеста

— сказано в анонсе.



По заявлению организаторов, в новогоднюю ночь пройдут музыкальные выступления и хореографические номера, также состоится выставка работ художников.







