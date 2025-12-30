|
Протестующие встретят новогоднюю ночь на проспекте Руставели
30.12.2025 21:05
Протестующие вновь встретят новогоднюю ночь на проспекте Руставели. Акция протеста начнётся 31 декабря в 23:00 около здания Первой гимназии.
Граждане соберутся на проспекте Руставели, чтобы вместе встретить Новый год. 1 января исполнится 400 дней непрерывного и ежедневного протеста
— сказано в анонсе.
По заявлению организаторов, в новогоднюю ночь пройдут музыкальные выступления и хореографические номера, также состоится выставка работ художников.
