Гражданина Грузии больше 10 дней удерживают в Цхинвали после задержания у линии оккупации

Гражданин Грузии уже около десяти дней содержится в Цхинвали после незаконного задержания российскими оккупационными силами вблизи линии разделения. О случившемся стало известно лишь после того, как родственники пропавшего жителя села Клдисцкаро Хашурского района обратились в СМИ. Факт задержания подтверждает Служба госбезопасности Грузии (СГБ).



Мужчина исчез после того, как отправился верхом на лошади на поиски пропавшей кобылы и не вернулся домой. Спустя несколько дней семье сообщили из Цхинвали, что он задержан.



В СГБ заявляют, что ведут «интенсивную работу» по освобождению гражданина. При этом ведомство не выпустило стандартное отдельное заявление, что вызвало критику оппозиционной партии «За Грузию». Там считают, что инцидент намеренно замалчивается, поскольку произошел рядом с селом Чорчана — именно там по инициативе основателя партии, бывшего главы МВД Георгия Гахария, шесть лет назад установили полицейский пост для предотвращения подобных случаев. В 2025 году данный эпизод стал основанием для предъявления Гахария обвинений в превышении полномочий. В свете такого решения цхинвальские власти призвали Тбилиси снять пост.



Клдисцкаро и Чорчана находятся всего в нескольких минутах езды друг от друга и, как многие села в центральной части страны, граничат с территорией Цхинвальского региона, официально объявленного Грузией оккупированным. С 2008 года российские военные и де-факто власти Цхинвали продолжают устанавливать по этой линии искусственные «границы», которые нередко проходят прямо по селам, полям, садам и даже кладбищам. Незаконные задержания местных жителей происходят там регулярно.





