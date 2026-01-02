Тамара Меаракишвили рассказала об аресте в Цхинвали и первых днях на подконтрольной Тбилиси территории

02.01.2026 23:52





Тамар Меаракишвили, высланная из оккупированного Цхинвали, рассказывает изданию «Нетгазети» о своем задержании и переводе на территорию, подконтрольную Тбилиси.



По словам Тамар Меаракишвили, ее обвинили в шпионаже из-за видео, опубликованного в «Инстаграме», на котором была видна вышка сотовой связи. По словам Меаракишвили, представители оккупационного режима утверждали, что вышка может быть использована или взорвана [грузинскими] спецслужбами. Она отметила, что представители оккупационного режима назвали историка и исследователя Ираклия Хвадагиани ее «куратором или начальником службы безопасности».



Тамар Меаракишвили говорит, что после начала голодовки начальник тюрьмы пытался помешать ей проводить эту форму протеста. «Умри, и на одного грузина станет меньше», — цитирует Меаракишвили слова начальника тюрьмы.



Активистка рассказала, что в результате голодовки ей стало плохо, и ее отвезли в клинику.



«Там мне угрожали, кричали: «Пей, ешь». Пришёл общественный защитник, директор медицинского центра тоже просил. Они также передали мне слова дочери. Я сказала им: «Нет, я отсюда не уйду так, якобы вы доказали обвинение в шпионаже. Я лучше умру перед судом, чем буду обвинена в этом и потрачу годы, чтобы это смыть, чем участвовать в цирке имени Алана Гаглоева.



Они предупредили меня, что мне понадобится диализ, а на месте нет для этого средств, и "если хочешь, они могут отвезти тебя в Тбилиси". Я сказала предложила перевезти меня в Северную Осетию. До Северной Осетии не было дороги, поэтому меня выслали сюда…



Мне делали переливание крови, когда они ворвались и сказали, что ждут меня в суде… Было 31 декабря, выходной. Сказали, что рассмотрят вопрос о моем гражданстве. Спросили, на основании каких документов я нахожусь на территории Южной Осетии. Я ответила, что мои документы находятся в Министерстве внутренних дел, и они мне их не выдают. Они заявили, что это не доказывает наличие у меня документов, и что я годами нахожусь на территории Южной Осетии без разрешения, и что меня оштрафуют на 2000 и депортируют…



…Все они были военными, надели на меня наручники, я подняла их и сказала: «Ваш руководитель Алан Гаглоев — очень трусливый человек, он так боится больной, голодной женщины, что заставил вас надеть на меня наручники». Когда я была за решеткой, я не садилась. 31-го мне было очень плохо, сказали мне сесть, но я сказала, что это не мое место, и что Алан Гаглоев должен сесть, и я буду свидетельствовать против него», — сказала Меаракишвили изданию Netgazeti.



Что касается перевода на подконтрольную Тбилиси территорию, по словам Меаракишвили, ее привезли в Эргнети и передали грузинской стороне, а затем перевели в больницу Гори. По словам активистки, она поинтересовалась, что предлагала грузинская сторона.



«Один из них, высокопоставленный полицейский, сказал мне, мол я сам живу в тесноте, и если хочешь, можешь переночевать в моей машине. Так закончилось мое освобождение», — говорит Тамар Меаракишвили, которая нашла убежище с помощью друзей.



«Я вышла с пустыми руками, дали унести лишь очки, не дали забрать некоторые вещи из больницы, и, конечно же, из квартиры тоже. Друг попросил свою семью приютить меня на несколько дней, и они приютили меня в ночь на 31-е, первого [января], а сейчас у уйду еще куда-нибудь, потом еще куда-нибудь, и так далее…



Я еще не видела, но друг сказал мне, что власти Грузии заявляют, что освобождение Тамар – результат их огромных усилий. Что это за усилия? То, что я все потеряла и тут повисла в воздухе? Там меня никто не убивал, в тюрьме были нормальные условия – тепло, телевизор, еда… По крайней мере, я была в своем районе, и я бы точно не покончила с собой, я бы остановилась в какой-то момент, или они бы остановились. Я хотела бороться оттуда.



Эти меня вывели оттуда и все, проблемы больше нет. Никаких особых усилий не требовалось, чтобы меня вывести. Гаглоев только и ждал, когда я уберусь оттуда», – рассказала Меаракишвили «Нетгазети».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





