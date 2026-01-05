Вольский по ситуации в Венесуэле: для нас важно, чтобы произошло признание территориальной целостности Грузии

05.01.2026 14:36





«Наш интерес и главная задача — чтобы независимо от конфигурации правительства, которое будет сформировано в Венесуэле, произошло признание территориальной целостности Грузии», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, это станет ещё одним успехом политики непризнания, которая достаточно активно проводится в мире.



Кроме того, Вольский отметил, что грузинская власть проводит оптимальную политику.



«Мы считаем, что заявление Министерства иностранных дел, а также заявление правительства по этому поводу адекватны и соответствуют тем ресурсам и рычагам, которыми располагает Грузия. Было бы достаточно рискованно со стороны властей делать какие-либо громкие заявления в этой ситуации, тем более когда внутри Грузии существует целая когорта деструктивных сил, которая с нетерпением ждёт возможности интерпретировать любое заявление, включая высказывание Мамуки Мдинарадзе 14 месяцев назад, подавая его обществу совершенно в ином свете.



Исходя из этого, независимо от конфигурации правительства, которое будет сформировано в Венесуэле, для нас важно, чтобы произошло признание территориальной целостности Грузии, в том числе со стороны Венесуэлы. Это станет ещё одним успехом политики непризнания, которая достаточно интенсивно реализуется в мире. Это наш интерес. Это наша главная задача.



Кроме того, следует учитывать, что в мире происходят такие глобальные процессы, которые определят будущее человечества. Исходя из этого, политика, которую проводит власть, с учётом этих процессов и фактически находясь в огненном кольце, является оптимальной — такой, которая сможет спасти Грузию. Это касается не только конкретных действий, но и содержания заявлений», — подчеркнул Гия Вольский.







