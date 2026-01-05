Дело Меаракишвили: немедленное выдворение и штраф в 2 000 рублей

Интернет-ресурс «Сапа» ознакомился с решением по делу гражданки Грузии Тамары Меаракишвили, которую в Цхинвали обвинили в шпионаже в пользу Грузии. В документе говорится о «немедленном выдвореним и штрафе в 2 000 рублей (свыше 24 $)». Решение было принято 31 декабря по т.н. «статье о нарушении режима пребывания иностранцами — ч.1. 1 ст.18.8 КоАП».



В материалах де-факто генпрокуратуры оккупированного региона Грузии сказано, что суд установил, что Меаракишвили, имея действующее удостоверение личности гражданинки Грузии, скрыла это и обратилась за получением т.н. гражданства Южной Осетии.



Де-факто власти требуют сначала отказаться от действующего гражданства лица, а далее — обратиться к соответствующим органам в Цхинвали.



«Сапа» отмечает, что действия Меаракишвили были квалифицированы как отсутствие законных оснований для пребывания в т.н. Южной Осетии.



«Суд учитывает, что Меаракишвили Т. А. своевременных мер к выезду не предприняла и не уведомила о наличии грузинского паспорта. При таких обстоятельствах суд считает, что Меаракишвили необходимо подвергнуть административному выдворению за пределы Республики Южная Осетия и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2000 (две тысячи) рублей», — отмечается в постановлении.



Сама Тамара Меаракишвили заявляет, что де-факто суд проигнорировал то, что она являлась «гражданкой Южной Осетии» много лет и что «осетинский паспорт», на обновление которого она подавала документы в связи с наступлением возраста 45 лет, ей так и не дали за два года.



Меаракишвили также напомнила, что в 2022 году де-факто генпрокуратура прекратила уголовное дело о получении ею т.н. паспорта «обманным путем», признав обвинения необоснованными.



«Вместе со мной гражданство тогда получили 80 человек из Ленингорского района (Ахалгорского района — ред.), и все эти списки были переданы в МВД. Тогда наше гражданство вопросов не вызывало», — заявляла она.



Меаракишвили также рассказала, что на заседании, где решался вопрос о ее выдворении в Грузию, адвоката не было. В суде подозреваемой в «шпионаже» пояснили, что присутствие его не требуется, поскольку рассматривается «административное дело».



Напомним, поздно ночью цхинвальские паблики сообщили о задержании Тамар Меаракишвили — она была задержана по обвинению в шпионаже. Ее отправили на 2 месяца в СИЗО.



Де-факто прокуратура Цхинвальского региона не раскрывала в своем заявлении личности задержанной, а сообщила только, что «По версии следствия гражданка Грузии, пребывающая на территории Южной Осетии осуществляла сбор и передачу информации о стратегически важных объектах республики, тем самым подвергая угрозе безопасность страны. В настоящее время упомянутый фигурант задержан, следствие устанавливает иных лиц, причастных к совершению преступления».



Тамара Меаракишвили — жительница Ахалгорского района на оккупированной территории Грузии. В первый раз она была задержана в 2017 году. Спустя два года судов над Меаракишвили в т.н. Южной Осетии закончились победным для нее решением — с нее были сняты все обвинения (ее обвиняли в клевете в адрес т.н. правящей в то время партии «Единая Осетия» и в незаконном получении т.н. гражданства Южной Осетии — ред.).



Де-факто прокуратура Южной Осетии преследовала ее 6 лет. По словам активистки, уголовным преследованием де-факто власти ответили ей на обвинения в коррупции (в Ахалгорской больнице, например) и нарушения прав человека в оккупированном регионе.



Несмотря на то, что суды всех инстанций признали Тамару невиновной, преследование прекратилось лишь после того, как т.н. лидером оккупированного региона стал Алан Гаглоев.



16 августа 2025 года исполнилось 8 лет, как де-факто власти отняли у Меаракишвили «паспорт» и отказываются ей возвращать, несмотря на решение де-факто суда.



Не так давно Меаракишвили решила заняться бизнесом: переехала в Цхинвали и открыла магазин одежды second hand. В последний раз, как заявляла сама Тамара, ее груз «задержали» — не позволили ввезти в Цхинвали де-факто сотрудники местной «таможни».



