Россия подтверждает применение ракеты «Орешник» при атаке на Украину

09.01.2026 14:51





В Министерстве обороны России подтвердили, что для удара по Украине была использована ракета «Орешник».



Как заявили в российском оборонном ведомстве, экспериментальная ракета «Орешник» была применена в ответ на атаку, осуществлённую Украиной 9 января на резиденцию президента России в Новгороде.



В заявлении Министерства обороны РФ говорится, что удар по Украине был нанесён высокоточным дальнобойным оружием морского и наземного базирования. В том числе — ракетным комплексом «Орешник», а также беспилотными летательными аппаратами.



В российском военном ведомстве утверждают, что целью данного удара стали объекты по производству беспилотных летательных аппаратов, расположенные на территории Украины.



Для справки: 29 декабря президент России заявил, что Украина нанесла удар по его резиденции. В Центральном разведывательном управлении США заявили, что, по их информации, Киев не осуществлял атаку ни на самого Путина, ни на его резиденцию. Позднее российская военная разведка пригласила представителя посольства США и передала ему расшифрованные данные об атаке на резиденцию Путина. Американская сторона не распространяла информацию о результатах изучения этих данных.







