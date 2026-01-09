Не менее 19 российских генералов погибли после начала войны в Украине

За все время полномасштабной войны в Украине Россия потеряла убитыми не менее 19 генералов. Об этом пишет The Insider, ссылаясь на анализ открытых данных, а также сообщения российских и украинских источников. Издание отмечает, что не все смерти были официально подтверждены российскими властями.



Среди подтверждённых потерь — генералы Андрей Суховецкий, Олег Митяев, Владимир Фролов, Андрей Симонов, Канамат Боташев и Роман Кутузов, погибшие в 2022 году. В последующие годы погибли Сергей Горячев, Олег Цоков, Владимир Завадский. Также были убиты начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков и начальник управления оперативной подготовки Генштаба Фанил Сарваров.



Потери высшего командного состава фиксировались как на передовой, так и в тылу — в результате ударов по штабам, авиационных инцидентов, диверсий и взрывов. Часть генералов погибла от снайперского огня и артиллерии в первые месяцы войны. Некоторые из военачальников на момент гибели находились в отставке или служили в добровольческих формированиях, включая разные ЧВК и подразделение «Шторм Z».



В начале декабря высокопоставленный представитель НАТО сообщил BBC, что общее число убитых и раненых в российской армии может приближаться к 1,15 млн человек. Незадолго до этого «Русская служба Би-би-си» и «Медиазона» на основе мониторинга открытых источников писали, что количество подтвержденных потерь российской армии с начала полномасштабного вторжения достигло 152 142 человек убитыми. Наибольшее число подтверждённых потерь приходится на Башкортостан (7643 человека), Татарстан (6599) и Свердловскую область (5386). Подавляющее большинство погибших (67%) были выходцами из сёл, деревень и малых городов с населением менее 100 тысяч человек.



Согласно подсчётам The Economist, к концу осени 2025 года Россия могла потерять погибшими на войне в Украине около 1% довоенного мужского населения страны.





